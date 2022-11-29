Победа над Уэльсом не уберегла Англию от позора

Валлийцы ещё теоретически могут повторить чудо шестилетней давности.

Фото: MIKE HEWITT/GETTY IMAGES MIKE HEWITT/GETTY IMAGES

Сборные Англии и Уэльса встретятся в 3-м туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Валлийцам для прохода в следующий раунд нужно обязательно побеждать англичан и надеяться на ничью во встрече Ирана и США. Либо громить англичан с разницей в 4+ мяча и не зависеть ни от кого. Трудно представить такой результат, если вспомнить игру Уэльса в двух первых встречах чемпионата.

Видео дня

При неблагоприятном исходе матч с Англией может стать последним для Гарета Бэйла за национальную команду на крупном международном турнире. Но был в его карьере один чемпионат, где он стал главной звездой сенсационной сборной Уэльса, завоевавшей бронзовые медали на Евро-2016. Тем летом во Франции англичане и валлийцы столкнулись на групповом этапе (в той же группе была и Россия). Вспомним их последнюю встречу на крупном турнире.

Команды подошли к турниру в совершенно разном статусе

Чемпионат Европы 2016 года сборная Уэльса начинала в роли классической «тёмной лошадки»: несколько крутых игроков (Гарет Бэйл, Аарон Рэмси, Джо Аллен, Бен Дэвис) и куча достойных футболистов из английской Премьер-лиги и Чемпионшипа. Валлийцам предрекали борьбу за выход из группы, но они превзошли ожидания. Победы над словаками (2:1) и Россией (3:0) в комплексе с достойной игрой против англичан (1:2) показали, что Уэльс может ставить куда более серьёзные задачи.

Англия в очередной раз приехала на крупный турнир в статусе одного из фаворитов: состав команды представлял собой классический сплав молодости и опыта. Ветеранам в лице Уэйна Руни, Гари Кэхилла и Джо Харта помогали молодые таланты: Гарри Кейн, Рахим Стерлинг, Деле Алли, Эрик Дайер. Букмекеры предрекали англичанам минимум полуфинал, но уже на групповом этапе команда Роя Ходжсона испытала серьёзные трудности. Если гол Василия Березуцкого в конце игры с Россией (1:1) можно списать на несчастный случай, ведь англичане и правда весь матч выглядели сильнее, то натужная победа над Уэльсом (2:1) и унылая ничья со Словакией (0:0) всерьёз обеспокоили болельщиков.

На групповом этапе валлийцы были близки к сенсации

В очной встрече с Уэльсом, которая прошла в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис», Англия не слишком много создала в атаке, в основном рассчитывая на навесы, стандарты и удары со средней дистанции. После чудо-гола Гарета Бэйла со штрафного на 42-й минуте, ставшего первым для валлийской команды на Евро в истории, англичане оказались в роли догоняющих. Изворотливость новоиспечённого чемпиона Англии Джейми Варди, вышедшего на замену, помогла фавориту отыграть один мяч на 56-й минуте. А на 90+2-й Дэниел Старридж, также вышедший на замену, затолкал мяч в ворота, обеспечив «трём львам» волевую победу.

«У нас многое получалось, но есть такие аспекты игры, которые можем улучшить. Во втором тайме наша атакующая игра стала намного агрессивнее. Мы столько раз были на волоске от забитого мяча, это длилось вплоть до 90+2-й минуты», — заявил после м

«Набранное очко для нас стало бы фантастикой. Поздравляю Роя — он сделал несколько хороших замен, и мы уступили. Наши ребята показали большое сердце. Мы здесь, чтобы пройти в 1/8 финала. Это всего лишь вторая игра. Мы должны показать реакцию с Россией», — заявил после встречи тренер Уэльса Крис Коулман.

Валлийцы и правда показали отличную реакцию в следующей игре, буквально разорвав сборную России, а забеги Гарета Бэйла, вероятно, до сих пор снятся в кошмарах игрокам российской команды. Победа позволила Уэльсу занять первое место в группе, а англичане неожиданно финишировали вторыми из-за ничьей со словаками.

Позор Англии в 1/8 финала

Беспечность сыграла злую шутку с Англией уже в 1/8 финала: команда Роя Ходжсона сенсационно уступила Исландии (1:2), став соавтором одной из главных сенсаций турнира. И ведь не скажешь, что результат оказался случайным. Исландия заслужила проход дальше, а Англия не впервые сыграла трусливо в важном матче: лидеры прятались за спинами друг у друга, не оправдывая ожидания болельщиков. Очередной провальный турнир для англичан. Их серия прервётся только через два года, когда относительным успехом станет четвёртое место на чемпионате мира в России.

После игры с Исландией Ходжсон покинул пост главного тренера сборной Англии, даже не ответив на вопросы СМИ после встречи.

Путь Уэльса в плей-офф: победа над Северной Ирландией в британском стиле и сенсационный вынос Бельгии

Сборная Уэльса вышла в 1/8 финала на Северную Ирландию. Встреча двух британских команд прошла по ожидаемому сценарию: вязкая игра с малым количеством моментов, в которой мяч оказался в воротах только из-за автогола североирландского защитника Гарета Макаули. Историческое достижение Уэльса, произошедшее не в последнюю очередь из-за ничьей Англии со Словакией, благодаря чему валлийцы финишировали выше в таблице и получили не самого сложного соперника в первом раунде плей-офф.

Зато в 1/4 финала Уэльс поджидала мощная сборная Бельгии с молодыми Лукаку, Азаром, Де Брёйне, Алдервейрелдом, Куртуа, Витселем и ещё играющим на топ-уровне Раджой Найнгголаном. Вопреки прогнозам, валлийцы уверенно обыграли бельгийцев. Единственным приятным воспоминанием для команды Марка Вильмотса остался бешеный дальний удар Найнгголана, после которого мяч оказался в воротах Хеннесси.

Дальше пошёл типичный британский футбол: в середине первого тайма счёт сравнял капитан валлийцев Эшли Уильямс, замкнув головой подачу с углового. В начале второго тайма Хал Робсон-Кану перехитрил бельгийских защитников, развернувшись в окружении двух футболистов соперника и отправив мяч мимо Тибо Куртуа. А завершил волшебный для Уэльса вечер точный удар на 86-й минуте Сэма Воукса, который воспользовался навесом Криса Гантера. Уэльс на своём первом Евро гарантировал себе пьедестал и получил возможность побороться за выход в финал с командой Португалии. Болезненное поражение России от Уэльса уже не казалось однозначным провалом на фоне успехов британцев.

«Перед игрой я сказал, что мы здесь не для того, чтобы получать удовольствие, мы здесь, чтобы соревноваться. Уэльс защищался как солдаты. Всё, что я могу сделать, это повторить игрокам, чтобы они никогда не забывали, чего они добились, чтобы попасть сюда. Я знаю, что моя команда достаточно хороша, чтобы играть против кого угодно», — заявил после матча тренер Уэльса Коулман.

Валлийцы выдали идеальный турнир, несмотря на поражение в полуфинале

Уэльс стал первой командой, вышедшей в полуфинал в своём дебютном чемпионате Европы после Швеции в 1992 году. Также валлийцы забили 10 голов на ЧЕ-2016, это второй результат в истории для британских команд на крупных турнирах (больше — только у Англии на ЧМ-1966 — 11).

Сказка для Бэйла и компании завершилась в полуфинале, где они встретились с прагматичной и скучной Португалией. В начале второго тайма Криштиану Роналду и Нани в течение трёх минут похоронили надежды Уэльса на выход в финал. Но, кажется, валлийцы и так сделали намного больше, чем ожидали многие, и в том числе они сами.