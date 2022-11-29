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1 час назад

Иран может пройти, а Англия — нет. Ситуация в группах А и B на ЧМ-2022 в Катаре

Никита Бородкин

Во вторник, 29 ноября, стартуют первые матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Как сообщает «Чемпионат.com», для групп А и B турнирная ситуация сложилась непростая. В частности, фавориты турнира Нидерланды и Англия, которые набрали по четыре очка в первых двух турах, все еще не гарантировали себе выход в плей-офф.

Группа А

Лидерами группы выступают Нидерланды и Эквадор. Первым для выхода в 1/8 финала достаточно сыграть вничью с Катаром. В случае поражения команда точно пройдет дальше лишь при победе Эквадора над Сенегалом, а в противном случае придется считать разность мячей.

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Эквадору же достаточно не проиграть Сенегалу. Однако поражение скорее всего станет для команды причиной вылета из турнира, поскольку в таком случае им остается надеяться на поражение Нидерландов от Катара. При этом все также будет зависеть от разницы мячей.

Сенегал выйдет в плей-офф только при победе над Эквадором. Ничейный результат оставит Сенегал в турнире только если Нидерланды проиграют Катару. Хозяева турнира же в любом случае отыграют последний матч и покинут соревнования.

Группа B

Англии для выхода в плей-офф достаточно не проиграть Уэльсу с разницей в четыре мяча. Однако сенсации на этом ЧМ уже бывали, и если команда Гарета Саутгейта потерпит поражение, то англичанам остается надеяться только на ничью в матче между сборными Ирана и США.

Иран выйдет в 1/8 только в случае победы над США. В случае ничейного результата иранцы пройдут дальше, если Уэльс не победит Англию. Схожая ситуация и у сборной Соединенных Штатов — они пройдут в плей-офф только при победе над Ираном. В ином случае их ждет вылет.

Уэльс сможет не вылететь с турнира только при победе над Англией. При этом выигрыш с разницей не более чем в три мяча выведет их дальше только в случае ничьей в матче Иран — США. Однако в случае победы со счётом 4:0 и крупнее валлийцев не будет интересовать результат параллельного матча.

ЧМ-2022,Видео,Гарет Саутгейт,
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