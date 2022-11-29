Чемпион мира в составе сборной Бразилии назвал минус от ЧМ в РФ

Чемпион мира в составе сборной Бразилии Клаудио Таффарел считает, что большие расстояния между стадионами на чемпионате мира 2018 года в России повлияли на износ игроков.
«Турнир бесспорно был очень хорошо организован. Однако расстояния между стадионами были очень большими. Мы всегда приезжали рано утром для того, чтобы лучше сконцентрироваться на игре. Плюс это большой износ для игроков. Данный факт для меня был единственным отрицательным моментом 2018 года», — передает слова Таффарела «Спорт-Экспресс».
Чемпионат мира в России проходил на территории сразу двух частей света — Европы и Азии и проводился на 12 стадионах в 11 российских городах.
Чемпионом 2018 года стала сборная Франции, в финале переигравшая Хорватию. Сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила как раз Хорватии в серии пенальти.
Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира уже потеряли все шансы на выход из группы. Они дважды проиграли (Эквадору и Сенегалу).