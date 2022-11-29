Чемпион мира в составе сборной Бразилии назвал минус от ЧМ в РФ

«Турнир бесспорно был очень хорошо организован. Однако расстояния между стадионами были очень большими. Мы всегда приезжали рано утром для того, чтобы лучше сконцентрироваться на игре. Плюс это большой износ для игроков. Данный факт для меня был единственным отрицательным моментом 2018 года», — передает слова Таффарела «Спорт-Экспресс».