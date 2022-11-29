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23 минуты назад

ФИФА заявила, что Роналду не коснулся мяча при 1-м голе Уругваю. Это определили с помощью датчика

Sports.ru

ФИФА подтвердила, что Криштиану Роналду не коснулся мяча при 1-м голе Уругваю.

ФИФА определила, коснулся ли Роналду мяча при 1-м голе Уругваю
Фото: Sports.ruSports.ru

Данные с датчика, размещенный в игровом мяче, подтвердили, что нападающий сборной Португалии не коснулся мяча в моменте с первым голом команды в ворота Уругвая (2:0), сообщает ESPN со ссылкой на ФИФА и компанию adidas, которая производит мячи для чемпионата мира.

«Благодаря технологиям от adidas мы можем точно сказать, что Криштиану Роналду не коснулся мяча головой в моменте с

Внешняя сила не воздействовала на мяч в тот момент. На это указывает отсутствие колебания в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц, размещенный внутри мяча, позволяет нам быть очень точными в этом анализе», – сказано в заявлении, которое ФИФА предоставила ESPN.

В каждом мяче, который используется на ЧМ-2022, есть датчик, фиксирующий каждое касание, произведенное игроками. Эта технология была внедрена для «помощи при определении офсайдов, а также неочевидных касаний».

На 54-й минуте сборная Португалии открыла счет в матче с Уругваем. Сперва гол был записан на Роналду, но позже оказалось, что 37-летний игрок, вероятно, не коснулся мяча головой. Поэтому мяч переписали на Бруну Фернандеша, который выполнял передачу в штрафную.

Сообщалось, что Португалия направит ФИФА доказательства того, что автором этого гола стал Роналду. Форвард уверен, что коснулся мяча.

ЧМ-2022,Бруну Фернандеш,Криштиану Роналду,
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