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38 минут назад

Уэльс — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч ЧМ-2022 по футболу

Betassist

Известный российский комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от матча заключительного, 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре между сборными Уэльса и Англии. Эти команды являются представителями группы В.

Уэльс — Англия: прогноз на матч ЧМ-2022 по футболу
Фото: BetassistBetassist

Ставка: тотал 2-го тайма больше 1-го за 2.27.

«Решающая встреча группового этапа для сборных Англии и Уэльса. Это добавляет ей пикантности. На нынешнем мундиале валлийцы не впечатлили. У Пейджа была предсказуемая команда, а мы увидели такой футбол, который и

Сборная Англия вяло сыграла с командой США, но было ощущение, что англичане всё же контролируют ситуацию. Этот контроль будет у англичан и в предстоящем матче.

Мне кажется, что в первом тайме валлийцы будут сопротивляться так же, как это было и во встрече с Ираном, а уже во второй половине встречи класс и более сильный состав Англии дадут о себе знать», — приводит слова Казанского «Рейтинг Букмекеров».

Матч сборных Уэльса и Англии состоится сегодня, 29 ноября, на арене «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2022,Денис Казанский,
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