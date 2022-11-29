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1 час назад

Сборные Эквадора и Сенегала назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022 в Катаре

Матч ТВ

Стали известны стартовые составы сборных Эквадора и Сенегала на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает пресс служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Сборные Эквадора и Сенегала назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча группы A пройдет во вторник на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Начало — в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Стартовый состав эквадорской команды выглядит так: Эрнан Галиндес, Феликс Торрес, Пьеро Инкапье, Первис Эступинан, Карлос Груэсо, Михаэль Эстрада, Эннер Валенсия (капитан), Анхело Пресиадо, Гонсало Плата, Алан Франко, Мойсес Кайседо;

Сенегальская сборная выйдет на поле в следующем сочетании: Эдуар Менди, Абду Диалло, Калиду Кулибали (капитан), Юссуф Сабали, Исмаил Якобс, Пап Гейе, Пате Сисс, Идрисса Гейе, Илиан Ндиай, Исмаила Сарр, Булайе Диа.

Сборная Эквадора с четырьмя очками идет второй в квартете, команда Сенегала (3) — третья. В параллельном матче встретятся нидерландцы (4 очка) и катарцы (0).

Телеканал «Матч ТВ» стал эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России. В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира будут показаны на платформах телеканалов «Матч».

ЧМ-2022,Первис Эступинан,Алан Франко,Юссуф Сабали,Калиду Кулибали,
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