СМИ: парламент Голландии крайне недоволен визитом министра спорта в Катар

Голландский парламент выразил крайнее недовольство тем, что министр медицинского обслуживания страны Конни Хелдер была вынуждена преждевременно покинуть дебаты, чтобы успеть на самолет для посещения матча чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Нидерландов. Об этом сообщил во вторник информационный портал NL Times.

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Голландский парламент ранее высказался против направления делегации в Катар из-за "нарушения прав человека" в стране, однако правительство решило направить министра медицинского обслуживания и спорта, подчеркнув важность сохранения диалога с катарскими властями.

В понедельник в парламенте проходили дебаты, посвященные спортивному бюджету. Проведя более шести часов в главном законодательном органе страны, министр принесла извинения и заявила, что должна покинуть заседание. Однако оппозиционные Социалистическая партия (СП), Партия труда (ПТ) и Партия свободы (ПС) начали настаивать на том, чтобы министр осталась до завершения обсуждений.

"Если министр сейчас покинет дебаты, я не хочу, чтобы она возвращалась, - заявил депутат СП Михел ван Ниспен. - Мы хотим, чтобы у нас был настоящий министр спорта".

По его мнению, парламент должен воспринимать себя серьезно и не позволять министру просто так уходить с дебатов, особенно с учетом того, что причиной является поездка в Катар, против чего выступало большинство депутатов.