Стали известны вышедшие в плей-офф ЧМ-2022 команды из группы A

Сборная Сенегала со счетом 2:1 обыграла команду Эквадора в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в плей-офф турнира. Встреча прошла во вторник.

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Забитыми мячами в составе сборной Сенегала отметились Исмаила Сарр (44-я минута, с пенальти) и Калиду Кулибали (70). У эквадорцев отличился Мойсес Кайседо (67).

В другом матче группы А команда Нидерландов оказалась сильнее катарских футболистов (2:0) и тоже вышла в 1/8 финала. Мячи забили Коди Гакпо (26-я минута) и Френки де Йонг (49). Гакпо стал первым нидерландским футболистом, забившим гол в каждом из трех матчей группового этапа чемпионата мира. В списке лучших бомбардиров турнира он догнал эквадорца Эннера Валенсию и француза Килиана Мбаппе (по три мяча).

Сборная Нидерландов с 7 очками заняла первое место в группе А. На второй строчке расположилась команда Сенегала (6 очков), далее идут сборные Эквадора (4) и Катара (0). Сборная Нидерландов проведет матч 1/8 финала 3 декабря с командой, которая займет второе место в группе В. Сенегальцы сыграют 4 декабря с победителем группы В.

Сенегальская команда принимает участие в чемпионате мира в третий раз. В 2002 году команда добралась до четвертьфинала, а в 2018 году не смогла выйти из группы. В 2002 году капитаном сенегальской команды был ее нынешний главный тренер Алиу Сиссе.