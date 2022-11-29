Катар установил антирекорд чемпионатов мира

Страна-хозяйка проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу, Катар, установила уникальный антирекорд турнира. Сборная этой страны проиграла все три стартовых матча «мундиаля» с общей разницей мячей 1:7.
В первом туре катарцы в матче открытия уступили Эквадору 0:2. Стоит отметить, что латиноамериканцы также не вышли в плей-офф турнира. Сегодня они проиграли Сенегалу и лишились шанса на продолжение участия в турнире.
Во втором туре катарцы проиграли Сенегалу 1:3. А сегодня подопечные Феликса Санчеса потерпели поражение от Нидерландов 0:2.
Таким образом в плей-офф турнира из группы А вышли Нидерланды и Сенегал, Катар на последнем месте.
Сегодня в рамках турнира пройдут еще две встречи: Уэльс сыграет с Англией, а Иран — с США. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени. Шансы на выход из группы сохраняют сразу три команды, Уэльс идет на последнем месте с одним очком.
Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда пропускает турнир в Катаре.