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1 час назад

Катар установил антирекорд чемпионатов мира

Газета.Ru

Страна-хозяйка проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу, Катар, установила уникальный антирекорд турнира. Сборная этой страны проиграла все три стартовых матча «мундиаля» с общей разницей мячей 1:7.

Катар установил антирекорд чемпионатов мира
Фото: Газета.ruГазета.ru

В первом туре катарцы в матче открытия уступили Эквадору 0:2. Стоит отметить, что латиноамериканцы также не вышли в плей-офф турнира. Сегодня они проиграли Сенегалу и лишились шанса на продолжение участия в турнире.

Во втором туре катарцы проиграли Сенегалу 1:3. А сегодня подопечные Феликса Санчеса потерпели поражение от Нидерландов 0:2.

Таким образом в плей-офф турнира из группы А вышли Нидерланды и Сенегал, Катар на последнем месте.

Сегодня в рамках турнира пройдут еще две встречи: Уэльс сыграет с Англией, а Иран — с США. Оба матча начнутся в 22.00 по московскому времени. Шансы на выход из группы сохраняют сразу три команды, Уэльс идет на последнем месте с одним очком.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Национальная команда пропускает турнир в Катаре.

ЧМ-2022,Феликс Санчес,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,
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