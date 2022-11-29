Неймар пропустит матч с Камеруном

Неймар пропустит последний матч группового этапа ЧМ-2022.

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Напомним, нападающий сборной Бразилии получил травму в игре против Сербии в 1-м туре (2:0). Он был заменен на 79-й минуте, из-за повреждения бразилец был вынужден пропустить игру со Швейцарией.

Врач сборной Бразилии сообщил, что Неймар не сыграет и в матче против Камеруна. По его словам, игрок продолжает восстанавливаться от травмы голеностопа. Также в расположении сборной форвард заболел, у него поднялась температура.

Медик заявил, что игрок уже выздоравливает и болезнь не сказывается на его восстановлении от травмы.