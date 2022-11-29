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1 час назад

Матч чемпионата мира по футболу впервые рассудит женщина

Илья Родин

Впервые в истории игру ЧМ по футболу будет судить женщина

Матч чемпионата мира по футболу впервые рассудит женщина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно имя первой женщины-арбитра на ЧМ по футболу

Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной, которая будет судить матч мужского чемпионата мира по футболу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Пресс-служба федерации рассказала в Twitter, что 38-летняя Фраппар назначена на матч третьего тура группового этапа между сборными ФРГ и Коста-Рики. Матч пройдет 1 декабря на стадионе «Эль-Байт» в 22:00 мск.

Уточняется, что ей будут помогать линейные арбитры мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бэк.

Напомним, что в 2019 году Фраппар судила матч за Суперкубок УЕФА между футбольными клубами «Челси» и «Ливерпуль». Она стала первой в истории такого рода соревнований женщиной-арбитром. Кроме того, она работала на матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов.

ЧМ-2022,УЕФА,
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