Матч чемпионата мира по футболу впервые рассудит женщина

Впервые в истории игру ЧМ по футболу будет судить женщина

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Стало известно имя первой женщины-арбитра на ЧМ по футболу

Француженка Стефани Фраппар станет первой женщиной, которая будет судить матч мужского чемпионата мира по футболу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Пресс-служба федерации рассказала в Twitter, что 38-летняя Фраппар назначена на матч третьего тура группового этапа между сборными ФРГ и Коста-Рики. Матч пройдет 1 декабря на стадионе «Эль-Байт» в 22:00 мск.

Уточняется, что ей будут помогать линейные арбитры мексиканка Карен Диас и бразильянка Неуза Бэк.