Первые пары плей-офф и Аргентина под вопросом. Итоги десятого дня ЧМ

Победы в группах А и B одержали те, кто и так лидировал: Нидерланды и Англия снова выиграли и набрали по семь очков. А вот Эквадор и Иран вторые места не удержали. Южноамериканцы уступили традиционно успешному на мундиалях Сенегалу, а Иран за весь матч с американцами не смог забить хотя бы однажды. Это было необходимо, потому что в конце первого тайма отличился форвард «Челси» Кристиан Пулишич. Сборная США победила 1:0 и показала, что к домашнему чемпионату мира через четыре года готовит вполне современную команду.

Фото: EPA/ТАСС EPA/ТАСС

В одной восьмой американцы сразятся с голландцами, а англичане — со сборной Сенегала. А Катар стал первой в истории страной-хозяйкой турнира, кто не только не вышел из группы, но и проиграл все три матча.

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В случае успеха в первом раунде плей-офф Нидерланды и Англия выходят на представителей групп C и D. Которые расставят все точки над i вечером в среду, 30 ноября. В 18 часов группа D: Австралия — Дания и Тунис — Франция. В 22:00 — группа C: Саудовская Аравия — Мексика и Аргентина — Польша. Альбиселесте непросто: пока только три очка, столько же у аравийцев, которых надо будет обойти, в крайнем случае по разнице. И игра вызывает вопросы, замечает чемпион СССР, обладатель Кубка УЕФА Игорь Корнеев:

Игорь Корнеев чемпион СССР, обладатель Кубка УЕФА «Пока действительно сложно. Аргентина пока очень неубедительна. Только первый тайм с арабами был яркий: забили еще три мяча, которые не засчитали. И он был действительно яркий, с движением за спину. Мексика — физически сильная, неуступчивая, это было понятно. И было ожидаемо, что такая плотность будет. Я думаю, что, может, с другим соперником будет намного больше зон. И, конечно, творческий подход надо будет искать. Исполнители есть. Тут нужно тренерам разобраться».

На плей-офф претендует и Мексика, у которой пока лишь очко, но есть колоссальный опыт, чтобы пытаться победить саудитов и надеяться, что лидирующая Польша справится с Аргентиной. Или наоборот, будет ею разгромлена, это тоже им на руку. Странная группа: лидер мало кому симпатичен качеством футбола, главный фаворит может не выйти в плей-офф вообще, а «золушка» мундиаля, Саудовская Аравия, показала в обоих матчах классный футбол, но совсем не умеет держать нужный результат. В этом как раз хороши мексиканцы, однако они до сих пор ни разу не забили. Не разучились случайно это делать?