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1 час назад

Игроки сборной США утешили футболистов Ирана после матча ЧМ-2022

Чемпионат.com

Игроки сборной США утешили футболистов национальной команды Ирана после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Игроки сборной США утешили иранцев после матча ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американцы обыграли Иран 1:0 в матче последнего тура группового этапа. Благодаря этой победе, американская сборная гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Иранцы не смогли квалифицироваться в игры на вылет, хотя в матче с командой США им хватило бы ничьей.

После матча игроки сборной США, в частности Энтони Робинсон и Джошуа Сарджент, утешали футболистов Ирана: защитников Рамина Резаяна и Аболфазла Джалали и других иранцев.

Тренер Ирана прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022

Сборная США сыграет в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Нидерландов.

ЧМ-2022,Футбол,Энтони Робинсон,Рамин Резаян,
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