Игроки сборной США утешили иранцев после матча ЧМ-2022

Игроки сборной США утешили футболистов национальной команды Ирана после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Американцы обыграли Иран 1:0 в матче последнего тура группового этапа. Благодаря этой победе, американская сборная гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Иранцы не смогли квалифицироваться в игры на вылет, хотя в матче с командой США им хватило бы ничьей.

После матча игроки сборной США, в частности Энтони Робинсон и Джошуа Сарджент, утешали футболистов Ирана: защитников Рамина Резаяна и Аболфазла Джалали и других иранцев.