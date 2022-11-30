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45 минут назад

Президент США Байден прокомментировал выход команды в плей-офф чемпионата мира 2022

Чемпионат.com

Президент США Джо Байден отреагировал на победу команды в матче с Ираном (1:0) в 3-м туре чемпионата мира. Американцы вышли в 1/8 финала турнира. Речь президента прозвучала во время посещения одного из заводов страны.

Байден прокомментировал выход команды США в плей-офф ЧМ- 2022
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Матч окончен, США победили Иран со счётом 1:0. Это большая игра, друзья. Когда я общался с тренером и футболистами, то сказал им, что они могут сделать это. Они сделали это! Их любит бог. Я подумал, что вы захотите услышать это», — приводит слова Байдена New York Post.

Cборная США по футболу в 11 раз участвует на чемпионатах мира. На турнир в России команда не прошла квалификацию, а на мундиалях в 2014 и в 2010 годах доходила до 1/8 финала турнира. В этот раз США сыграет на этой стадии с Нидерландами.

ЧМ-2022,Футбол,Джозеф Байден,
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