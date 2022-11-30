ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

«Месси в шаге от провала»: как Аргентине удержаться на ЧМ по футболу 2022

Мария Иванова

«Чемпионат» рассказал, какие шансы есть у сборной Аргентины на ЧМ-2022. Чтобы не вылететь, команде будет недостаточно ничьей с Польши - потребуется соблюдение нескольких условий.

«Месси в шаге от провала»: как Аргентине удержаться на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решающие матчи в группе С состоятся 30 ноября, Аргентина встретится со сборной Польши, а Мексика сыграет с Саудовской Аравией.

22 ноября Аргентина проиграла саудовской команде со счетом 2:1. На десятой минуте этого матча Лионель Месси реализовал пенальти. Еще три мяча аргентинцы забили в первые 45 минут, но все они были отменены из-за положения «вне игры».

Голы в ворота Аргентины за первые десять минут после перерыва забили Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари.

Если Польша в предстоящем матче не проиграет Аргентине, то выйдет в 1/8 финала. В случае проигрыша польской сборной возможны варианты. Если поляки проиграют с разницей в один мяч, а саудовская сборная обойдет Мексику, то польская команда точно вылетит. Если же саудовцы не победят, все будет зависеть от разницы голов.

Аргентина попадет в 1/8 финала в случае победы над поляками. Если матч закончится вничью, аргентинцы выйдут из группы при условии ничьей в матче Саудовская Аравия-Мексика. При ничьей с Польшей и победе саудовской команды над мексиканцами Аргентина вылетит с ЧМ. При равном счете Аргентины и Польши, а также победы Мексики над Саудовской Аравией значение будет иметь разница голов.

Скалони объяснил, почему Дибала не выходит на поле

Мексике нужна лишь победа над Саудовской Аравией, а саудовская команда может попасть в 1/8 финала даже в случае ничьей - но лишь если Аргентина проиграет Польше.

ЧМ-2022,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители