«Месси в шаге от провала»: как Аргентине удержаться на ЧМ

«Чемпионат» рассказал, какие шансы есть у сборной Аргентины на ЧМ-2022. Чтобы не вылететь, команде будет недостаточно ничьей с Польши - потребуется соблюдение нескольких условий.

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Решающие матчи в группе С состоятся 30 ноября, Аргентина встретится со сборной Польши, а Мексика сыграет с Саудовской Аравией.

22 ноября Аргентина проиграла саудовской команде со счетом 2:1. На десятой минуте этого матча Лионель Месси реализовал пенальти. Еще три мяча аргентинцы забили в первые 45 минут, но все они были отменены из-за положения «вне игры».

Голы в ворота Аргентины за первые десять минут после перерыва забили Салех Аль-Шехри и Салем Аль-Давсари.

Если Польша в предстоящем матче не проиграет Аргентине, то выйдет в 1/8 финала. В случае проигрыша польской сборной возможны варианты. Если поляки проиграют с разницей в один мяч, а саудовская сборная обойдет Мексику, то польская команда точно вылетит. Если же саудовцы не победят, все будет зависеть от разницы голов.

Аргентина попадет в 1/8 финала в случае победы над поляками. Если матч закончится вничью, аргентинцы выйдут из группы при условии ничьей в матче Саудовская Аравия-Мексика. При ничьей с Польшей и победе саудовской команды над мексиканцами Аргентина вылетит с ЧМ. При равном счете Аргентины и Польши, а также победы Мексики над Саудовской Аравией значение будет иметь разница голов.