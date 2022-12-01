Сборные Канады и Марокко объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Канады и Марокко на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча группы F пройдет на стадионе «Эль Тумама» в Дохе, начало игры — в 18:00 мск. Трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Страна», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.