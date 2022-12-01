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1 час назад

Сборные Канады и Марокко объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022 по футболу

Матч ТВиещё 1

Стали известны стартовые составы сборных Канады и Марокко на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сборные Канады и Марокко объявили стартовые составы на матч ЧМ-2022
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча группы F пройдет на стадионе «Эль Тумама» в Дохе, начало игры — в 18:00 мск. Трансляцию можно посмотреть на телеканале «Матч! Страна», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Стартовый состав сборной Канады: Милан Борян, Самуэль Адекубге, Стивен Витория, Камал Миллер, Алистер Джонстон, Кайе Марк Энтони, Дэвид Хойлетт, Тайон Бушэнэн, Альфонсо Дэвис, Кайл Ларин, Джонатан Осорио.

Стартовый состав сборной Марокко: Яссин Буну, Ашраф Хакими, Нуссайр Мазрауи, Софьян Амрабат, Наиф Агер, Ромен Саисс, Хаким Зиеш, Аззедин Унаи, Абдельхамид Сабири, Софьян Буфаль, Юссеф Эн Несири.

ЧМ-2022,Альфонсо Дэвис,Стивен Витория,Кайл Ларин,Ашраф Хакими,Джонатан Осорио,Дэвид Хойлетт,Хаким Зиеш,
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