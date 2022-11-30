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1 час назад

Болельщик выбежал на поле с флагом Палестины во время матча Туниса и Франции на ЧМ-2022

Чемпионат.com

Служба безопасности задержала болельщика, выбежавшего на поле во время матча 3-го тура группового чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Туниса и Франции (1:0).

Болельщик выбежал на поле с флагом Палестины во время матча ЧМ-2022
Фото: STU FORSTER/GETTY IMAGESSTU FORSTER/GETTY IMAGES

Болельщик, нарушивший порядок, выбежал на газон стадиона «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне с флагом Палестины.

BUDA MENDES/GETTY IMAGES

Палестина — независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Её независимость признали 138 из 193 государств — членов ООН. Отметим, что Палестина и Тунис являются государствами, где исповедуется ислам.

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Сборная Туниса не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2022, несмотря на победу над французами. В их активе четыре очка после трёх матчей. В 1/8 финала вышли Франция (6) и Австралия (6), обыгравшая в другом матче Данию.

ЧМ-2022,Футбол,ООН,
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