Болельщик выбежал на поле с флагом Палестины во время матча ЧМ-2022

Служба безопасности задержала болельщика, выбежавшего на поле во время матча 3-го тура группового чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре между сборными Туниса и Франции (1:0).

Фото: STU FORSTER/GETTY IMAGES STU FORSTER/GETTY IMAGES

Болельщик, нарушивший порядок, выбежал на газон стадиона «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне с флагом Палестины.

BUDA MENDES/GETTY IMAGES

Палестина — независимое частично признанное государство на Ближнем Востоке, находящееся в процессе создания. Её независимость признали 138 из 193 государств — членов ООН. Отметим, что Палестина и Тунис являются государствами, где исповедуется ислам.