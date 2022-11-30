ЧМ-2022: Австралия прошла в плей-офф, Франция сенсационно уступила Тунису

Сегодня, 30 ноября, состоялись матчи третьего и заключительного тура среди команд группы D на чемпионате мира футболу — 2022, который проходит в Катаре. По итогам игр, Австралия обыграла Данию со счетом 1:0, таким образом став второй сборной вышедшей в плей-офф. Но главной сенсацией стал матч Туниса и Франции, который завершился победой первой команды со счетом 1:0.

Матч Австралии с Данией проходил на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Единственный мяч был забит на 60-й минуте игры. Его автором стал нападающий сборной Австралии Мэтью Леки. Таким образом команда проложила себе путь в плей-офф. Ранее сборной Австралии удавалось пройти в 1/8 финала ЧМ лишь в 2006 году.

Команда набрала шесть очков после трех матчей группового этапа.

При этом особенно удивительными стали результаты игры Туниса с Францией. Матч прошел на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Тунису с самого начала удалось получить преимущество над действующим чемпионом мира и оказывать давление на его оборону. Итогом стратегии команды стал гол на 58-й минуте. Мяч в ворота соперников отправил нападающий Вахби Хазри.

При этом в добавочные минуты сборной Франции все же удалось сравнять счет. Гол забил Антуан Гризманн. Однако главный арбитр после просмотра VAR отменил его. В результате Тунис официально стал победителем матча. Несмотря на то, что сборная обыграла Францию, ей не удалось пройти в плей-офф. На счету команды Туниса лишь четыре очка.

Напомним, что Франция стала первой сборной в группе D, которая первой прошла в плей-офф, обыграв в первых двух турах Австралию и Данию. По итогам данных матчей французы заработали шесть очков.