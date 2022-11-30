Месси побил рекорд Марадоны

Сегодня, 30 ноября, на «Стэдиум 974» проходит матч в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встречаются соперники по группе С — сборные Польши и Аргентины. На момент написания этой новости счёт в матче команды не открыли.

Нападающий южноамериканцев Лионель Месси проводит свой 22-й матч на чемпионате мира – это рекорд национальной команды Аргентины. Месси обошел по этому показателю Диего Марадону, который принял участие в 21 матче на чемпионате мира.