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47 минут назад

Шченсны отразил второй пенальти на ЧМ-2022

Sports.ruиещё 7

Сборная Польши играет с командой Аргентины (0:0, второй тайм) в третьем туре группового этапа ЧМ-2022.

Шченсны отразил второй пенальти на ЧМ-2022
Фото: Sports.ruSports.ru

На 37-й минуте главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар в ворота польской команды после просмотра ВАР.

Однако Лионелю Месси не удалось переиграть вратаря сборной Польши – Шченсны отразил удар аргентинца.

Поляк, выступающий за «Ювентус», справился со вторым пенальти на ЧМ-2022. В игре второго тура против сборной Саудовской Аравии (2:0) Шченсны парировал удар хавбека Салема Аль-Досари.

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