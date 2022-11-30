Шченсны отразил второй пенальти на ЧМ-2022

Сборная Польши играет с командой Аргентины (0:0, второй тайм) в третьем туре группового этапа ЧМ-2022.
На 37-й минуте главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар в ворота польской команды после просмотра ВАР.
Однако Лионелю Месси не удалось переиграть вратаря сборной Польши – Шченсны отразил удар аргентинца.
Поляк, выступающий за «Ювентус», справился со вторым пенальти на ЧМ-2022. В игре второго тура против сборной Саудовской Аравии (2:0) Шченсны парировал удар хавбека Салема Аль-Досари.