Шченсны отразил второй пенальти на ЧМ-2022

Сборная Польши играет с командой Аргентины (0:0, второй тайм) в третьем туре группового этапа ЧМ-2022.

На 37-й минуте главный арбитр Данни Маккели назначил 11-метровый удар в ворота польской команды после просмотра ВАР.

Однако Лионелю Месси не удалось переиграть вратаря сборной Польши – Шченсны отразил удар аргентинца.