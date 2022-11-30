Футболист Бен Уайт покинул сборную Англии по личным причинам

Защитник сборной Англии Бен Уайт покинул расположение команды до конца чемпионата мира — 2022. Об этом сообщает пресс служба английской сборной.

«Бен Уайт покинул английскую тренировочную базу в Аль Вакре и вернулся домой по личным причинам. Ожидается, что защитник «Арсенала» не вернется в состав до конца турнира. Мы просим уважать конфиденциальность игрока в данный момент времени», — говорится в заявлении.

Отметим, что защитник не провел ни одной встречи на мундиале в Катаре.

Англия заняла первое место в группе на чемпионате мира впервые с 2006 года, установив свой рекорд по голам на групповом этапе ЧМ (девять).

В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта сыграют со сборной Сенегала, занявшей второе место в квартете А. Встреча пройдет 4 декабря и начнется в 22:00 по московскому времени.

Сегодня, 30 ноября, пройдут матчи заключительного тура в группе С: Польша — Аргентина, Саудовская Аравия — Мексика, а также в квартете D: Австралия — Дания и Тунис — Франция.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».