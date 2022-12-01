ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
1 час назад

Мексика обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2022

Елена Прошина

Сборная Мексики обыграла сборную Саудовской Аравии во время заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу со счётом 2:1. Онлайн-трансляцию игры вел «Матч ТВ».

Мексика обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2022, но не смогла выбить Польшу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча сборных прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Первый тайм прошёл в напряжённой, но безрезультатной борьбе между командами, за явной инициативой команды из Мексики. Счёт был наконец-то открыт Энри Мартином – удачный розыгрыш углового на 48 минуте матча принёс сборной Мексики первый гол.

Второго гола не пришлось долго ждать – мяч оказался в воротах сборной Саудовской Аравии уже на 52 минуте. Луис Чавес удвоил лидерство мексиканской сборной прямым ударом со штрафного.

На 95-й минуте сборная Мексики пропустила мяч от Саудовской Аравии. Гол забил Салем Аль-Давсари, установив окончательный счёт. К сожалению, это поставило крест на мечтах Мексики о выходе в плей-офф: по разнице мячей она уступила сборной Польши с аналогичным количеством очков.

ЧМ-2022,Луис Чавес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители