Мексика обыграла Саудовскую Аравию на ЧМ-2022, но не смогла выбить Польшу

Сборная Мексики обыграла сборную Саудовской Аравии во время заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу со счётом 2:1. Онлайн-трансляцию игры вел «Матч ТВ».

Встреча сборных прошла на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Первый тайм прошёл в напряжённой, но безрезультатной борьбе между командами, за явной инициативой команды из Мексики. Счёт был наконец-то открыт Энри Мартином – удачный розыгрыш углового на 48 минуте матча принёс сборной Мексики первый гол.

Второго гола не пришлось долго ждать – мяч оказался в воротах сборной Саудовской Аравии уже на 52 минуте. Луис Чавес удвоил лидерство мексиканской сборной прямым ударом со штрафного.