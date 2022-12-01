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14 минут назад

Месси стал вторым игроком в истории, который не смог реализовать два пенальти на ЧМ

Газета.Ruиещё 7

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил антирекорд чемпионатов мира. Звездный форвард стал вторым футболистом, который не смог реализовать два пенальти за историю своих выступлений на мундиалях.

Месси повторил антирекорд чемпионатов мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Первым футболистом, не реализовавшим два 11-метровых удара на чемпионатах мира стал игрок сборной Ганы Асамоа Гьян. Он не забил пенальти сборным Чехии (2006) и Уругвая (2010).

Напомним, в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Месси не забил пенальти, назначенный в ворота сборной Польши. Также аргентинец неудачно пробил 11-метровый удар в матче с Исландией в 2018 году.

Встреча, прошедшая на стадионе «974», закончилась победой сборной Аргентины со счетом 2:0.

В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми голами. На 46-й минуте Алексис Макалистер вывел Аргентину вперед. На 67-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество южноамериканской команды.

Польский вратарь отказался платить Месси €100 за проигранный спор

Аргентинцы вышли в 1/8 плей-офф с первого места в группе и теперь встретятся с командой Австралии.

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