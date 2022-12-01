Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси повторил антирекорд чемпионатов мира. Звездный форвард стал вторым футболистом, который не смог реализовать два пенальти за историю своих выступлений на мундиалях.

Первым футболистом, не реализовавшим два 11-метровых удара на чемпионатах мира стал игрок сборной Ганы Асамоа Гьян. Он не забил пенальти сборным Чехии (2006) и Уругвая (2010).

Напомним, в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 Месси не забил пенальти, назначенный в ворота сборной Польши. Также аргентинец неудачно пробил 11-метровый удар в матче с Исландией в 2018 году.

Встреча, прошедшая на стадионе «974», закончилась победой сборной Аргентины со счетом 2:0.

В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми голами. На 46-й минуте Алексис Макалистер вывел Аргентину вперед. На 67-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество южноамериканской команды.