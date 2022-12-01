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42 минуты назад

Федерация футбола Франции подала жалобу в ФИФА из-за отмененного гола Гризманна

Газета.Ru

Федерация футбола Франции (FFF) подаcт жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за отмены в матче группового этапа чемпионата мира с командой Туниса гола Антуана Гризманна.

Франция подаст жалобу в FIFA из-за отмены гола Гризманна на ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Футболист поразил ворота соперников на восьмой добавленной к основному времени игры минуте, но гол в итоге был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR. При этом решение об отмене было принято уже после финального свистка.

«Мы подаем жалобу после отмены гола Антуана Гризманна, который, по нашему мнению, был ошибочно не засчитан. Если игра возобновилась, судья не имел права прибегать к VAR», — сообщили изданию Le Parisien в федерации.

Матч между сборными Туниса и Франции завершился со счетом 1:0 в пользу африканской команды. Победу ей принес точный удар форварда Вахби Хазри на 58-й минуте.

Несмотря на проигрыш, французы заняли первое место в группе D, набрав шесть очков. Тунисцы финишировали третьими и не попали в плей-офф.

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поделился мнением о справедливости пенальти, назначенного в заключительном матче группового этапа чемпионата мира между сборными Аргентины и Польши.

В первом тайме встречи голкипер Войцех Щенсны во время борьбы с Лионелем Месси в одном из эпизодов ударил нападающего в лицо, за что после просмотра VAR был назначен 11-метровый. Вратарь сборной Польши отбил удар лидера команды Аргентины с пенальти.

ЧМ-2022,Сергей Лапочкин,Войцех Щенсны,Антуан Гризманн,Лионель Месси,
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