ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на четверг, 1 декабря

В четверг, 1 декабря, состоятся еще четыре матча 3-го, заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Согласно расписанию, которое опубликовал «Чемпионат.com», сегодня пройдут последние игры в рамках групп E и F.

В 18:00 мск начнется игра между сборными Канады и Марокко. Встреча команд группы F пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Также в 18:00 мск стартует еще один матч команд группы F между Хорватией и Бельгией. Сборные встретятся на арене «Ахмед бин Али» в Аль-Райяне.

В 22:00 мск начнется игра между Коста-Рикой и Германией. Матч в рамках группы E можно будет увидеть на «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Параллельно в 22:00 стартует еще один матч группы E между Японией и Испанией. Команды выйдут на поле арены «Халифа Интернейшнл» в Дохе.