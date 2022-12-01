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1 час назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на четверг, 1 декабря

Никита Бородкин

В четверг, 1 декабря, состоятся еще четыре матча 3-го, заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Согласно расписанию, которое опубликовал «Чемпионат.com», сегодня пройдут последние игры в рамках групп E и F.

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на четверг, 1 декабря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 18:00 мск начнется игра между сборными Канады и Марокко. Встреча команд группы F пройдет на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе.

Также в 18:00 мск стартует еще один матч команд группы F между Хорватией и Бельгией. Сборные встретятся на арене «Ахмед бин Али» в Аль-Райяне.

В 22:00 мск начнется игра между Коста-Рикой и Германией. Матч в рамках группы E можно будет увидеть на «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Параллельно в 22:00 стартует еще один матч группы E между Японией и Испанией. Команды выйдут на поле арены «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Напомним, что во вторник, 29 ноября, прошли финальные встречи в группах C и D. Австралия обыграла Данию (1:0), Тунис выиграл у Франции (1:0), Саудовская Аравия проиграла Мексике (1:2), а Польша потерпела поражение от Аргентины (0:2). В плей-офф вышли Аргентина, Польша, Франция и Австралия.

ЧМ-2022,Футбол,
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