ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
14 минут назад

Щенсны: проиграл Месси спор на € 100

Betassist

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны проиграл спор аргентинскому нападающему Лионелю Месси во время матча группового этапа чемпионата мира 2022.

Вратарь сборной Польши проиграл Месси спор
Фото: BetassistBetassist

«Перед пенальти я разговаривал с Месси и сказал ему, что ставлю € 100 на то, что арбитр не поставит на «точку». Но я точно не собираюсь платить — Месси плевать на € 100. У него их и так достаточно», — приводит слова Щенсны TV2.

Встреча состоялась в среду и завершилась со счетом 2:0 в пользу Аргентины. В первом тайме Щенсный заключил пари с Месси в тот момент, когда главный арбитр Данни Маккели ждал подсказки VAR о возможном пенальти в ворота польской команды.

Месси не смог реализовать пенальти, который был назначен на 39 й минуте. Щенсный успешно отразил удар аргентинца. В группе С Польша и Мексика набрала одинаковое количество очков, но по разнице мячей поляки смогли занять второе место и выйти в плей о

ЧМ-2022,Войцех Щенсны,Лионель Месси,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители