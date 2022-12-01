Вратарь сборной Польши проиграл Месси спор

«Перед пенальти я разговаривал с Месси и сказал ему, что ставлю € 100 на то, что арбитр не поставит на «точку». Но я точно не собираюсь платить — Месси плевать на € 100. У него их и так достаточно», — приводит слова Щенсны TV2.