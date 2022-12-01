Вратарь сборной Польши проиграл Месси спор

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны проиграл спор аргентинскому нападающему Лионелю Месси во время матча группового этапа чемпионата мира 2022.
«Перед пенальти я разговаривал с Месси и сказал ему, что ставлю € 100 на то, что арбитр не поставит на «точку». Но я точно не собираюсь платить — Месси плевать на € 100. У него их и так достаточно», — приводит слова Щенсны TV2.
Встреча состоялась в среду и завершилась со счетом 2:0 в пользу Аргентины. В первом тайме Щенсный заключил пари с Месси в тот момент, когда главный арбитр Данни Маккели ждал подсказки VAR о возможном пенальти в ворота польской команды.
Месси не смог реализовать пенальти, который был назначен на 39 й минуте. Щенсный успешно отразил удар аргентинца. В группе С Польша и Мексика набрала одинаковое количество очков, но по разнице мячей поляки смогли занять второе место и выйти в плей о