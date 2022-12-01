Главный тренер сборной Сенегала мог возглавить «Локомотив»

Алиу был согласен получать € 300-400 тыс. в год. В сборной он тогда получал € 240 тыс. Но в «Локомотиве» смеялись: «Нам такой тренер не нужен». Приехала немецкая компания, которая и развалила клуб. Чему здесь удивляться? А Сиссе действительно был готов поработать в России», — приводит слова Сафонова eurostavka.ru.