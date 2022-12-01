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1 час назад

Агент: главный тренер сборной Сенегала был согласен возглавить «Локомотив»

Betassist

Агент: главный тренер сборной Сенегала был согласен возглавить «Локомотив»

Главный тренер сборной Сенегала мог возглавить «Локомотив»
Фото: BetassistBetassist

Железнодорожники сами отказались от такой возможности.

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе мог возглавить московский «Локомотив».

«Во время ЧМ-2018 сборная Сенегала жила в Калуге. Мы с сыном поехали к сенегальцам на базу. Встретившись с Сиссе, я начал прощупывать почву, спросив у него, пойдёт ли он в «Локомотив». Он ответил: «Пойду, конечно!»

Алиу был согласен получать € 300-400 тыс. в год. В сборной он тогда получал € 240 тыс. Но в «Локомотиве» смеялись: «Нам такой тренер не нужен». Приехала немецкая компания, которая и развалила клуб. Чему здесь удивляться? А Сиссе действительно был готов поработать в России», — приводит слова Сафонова eurostavka.ru.

Сборная Сенегала на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре набрала 6 очков и со второго места в квартете А вышла в плей-офф мундиаля. В 1/8 финала соперником сенегальцев будет сборная Англии. Матч Сенегал — Англия состоится в воскресенье, 4 декабря, на стадионе «Эль-Байт» и начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2022,Алексей Сафонов,
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