Главный тренер сборной Сенегала мог возглавить «Локомотив»

Агент: главный тренер сборной Сенегала был согласен возглавить «Локомотив»
Железнодорожники сами отказались от такой возможности.
Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, что главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе мог возглавить московский «Локомотив».
«Во время ЧМ-2018 сборная Сенегала жила в Калуге. Мы с сыном поехали к сенегальцам на базу. Встретившись с Сиссе, я начал прощупывать почву, спросив у него, пойдёт ли он в «Локомотив». Он ответил: «Пойду, конечно!»
Алиу был согласен получать € 300-400 тыс. в год. В сборной он тогда получал € 240 тыс. Но в «Локомотиве» смеялись: «Нам такой тренер не нужен». Приехала немецкая компания, которая и развалила клуб. Чему здесь удивляться? А Сиссе действительно был готов поработать в России», — приводит слова Сафонова eurostavka.ru.
Сборная Сенегала на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре набрала 6 очков и со второго места в квартете А вышла в плей-офф мундиаля. В 1/8 финала соперником сенегальцев будет сборная Англии. Матч Сенегал — Англия состоится в воскресенье, 4 декабря, на стадионе «Эль-Байт» и начнётся в 22:00 мск.