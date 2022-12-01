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36 минут назад

Посол РФ озвучил причину критики Запада ЧМ по футболу в Катаре

Лера Букина

Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин увидел в критике западных СМИ чемпионата мира по футболу желание Европы отомстить за решение руководства страны не заключать контракты на поставки природного газа. Соответствующим мнением он поделился в интервью ТАСС.

Посол РФ озвучил причину критики Запада ЧМ по футболу в Катаре
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В ходе подготовки мирового первенства западные страны регулярно подвергали критике властей Катара, обвиняя в неверной политики в области прав трудовых мигрантов, женщин и сексуальных меньшинств. Догадкин признал наличие проблемы, однако, по его словам, ее искусственно раздули.

Посол подчеркнул, что антикатарская кампания была развязана Европой за несколько недель до начала чемпионата мира.

«Думаю, все это стали делать в отместку за то, что Катар не смог удовлетворить европейские потребности в газе», - подчеркнул Догадкин.

Он напомнил о решении Европы уменьшить объем закупок российского голубого топлива и свертывать сотрудничество после того, как РФ начала специальную операцию на Украине. Посол отметил, что европейские страны занялись поисками альтернативных источников. По его словам, они «зачастили в Доху» с целью подписания контрактов. Догадкин отметил отсутствие у Катара свободных ресурсов.

По мнению посла, Катар сможет поставлять газ Европе только через 4-5 лет.

Напомним, что чемпионат мира будет проходить до 18 декабря.

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