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23 минуты назад

Месси о своем рекорде: верю, что Марадона был бы очень рад за меня

Газета.Ru

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, что он побил рекорд легендарного соотечественника Диего Марадоны по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира в составе своей национальной команды (22). Его слова передает RMC Sport.

Месси о своем рекорде: верю, что Марадона был бы очень рад за меня
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я узнал о том, что побил его рекорд недавно. Я этого не знал. Я счастлив, что могу продолжать ставить такие рекорды. Я верю, что Диего был бы очень рад за меня, потому что он всегда проявлял ко мне большую любовь. Он всегда был счастлив, когда у меня все складывалось хорошо», — сказал Месси.

Накануне сборная Аргентины одержала победу над Польшей со счетом 2:0. В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми голами. На 46-й минуте Алексис Макалистер вывел Аргентину вперед. На 67-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество южноамериканской команды.

Аргентинцы вышли в 1/8 плей-офф с первого места в группе и теперь встретятся с командой Австралии. Польша, занявшая второе место в группе в первом раунде плей-офф сыграет с Францией.

ЧМ-2022,Диего Марадона,Лионель Месси,
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