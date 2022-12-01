Месси о своем рекорде: верю, что Марадона был бы очень рад за меня

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о том, что он побил рекорд легендарного соотечественника Диего Марадоны по количеству проведенных матчей на чемпионатах мира в составе своей национальной команды (22). Его слова передает RMC Sport.
«Я узнал о том, что побил его рекорд недавно. Я этого не знал. Я счастлив, что могу продолжать ставить такие рекорды. Я верю, что Диего был бы очень рад за меня, потому что он всегда проявлял ко мне большую любовь. Он всегда был счастлив, когда у меня все складывалось хорошо», — сказал Месси.
Накануне сборная Аргентины одержала победу над Польшей со счетом 2:0. В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми голами. На 46-й минуте Алексис Макалистер вывел Аргентину вперед. На 67-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество южноамериканской команды.
Аргентинцы вышли в 1/8 плей-офф с первого места в группе и теперь встретятся с командой Австралии. Польша, занявшая второе место в группе в первом раунде плей-офф сыграет с Францией.