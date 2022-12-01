Месси о своем рекорде: верю, что Марадона был бы очень рад за меня

«Я узнал о том, что побил его рекорд недавно. Я этого не знал. Я счастлив, что могу продолжать ставить такие рекорды. Я верю, что Диего был бы очень рад за меня, потому что он всегда проявлял ко мне большую любовь. Он всегда был счастлив, когда у меня все складывалось хорошо», — сказал Месси.