Кержаков выбрал фаворита ЧМ-2022 между Аргентиной и Бразилией

«Можно ли считать Аргентину фаворитом? Бразилия впечатлила больше. Но Бразилия с Неймаром и без него - это две разные по команды. Как и Франция с Мбаппе или без него. Эти игроки очень важны», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».