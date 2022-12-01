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51 минуту назад

Кержаков выбрал фаворита ЧМ-2022 между Аргентиной и Бразилией

Евро-футбол.Ру

Экс-наставник «Пари НН» Александр Кержаков высказался о том, какая сборная имеет наибольшие шансы выиграть чемпионат мира в Катаре.

Кержаков выбрал фаворита ЧМ-2022 между Аргентиной и Бразилией
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Можно ли считать Аргентину фаворитом? Бразилия впечатлила больше. Но Бразилия с Неймаром и без него - это две разные по команды. Как и Франция с Мбаппе или без него. Эти игроки очень важны», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Сборная Аргентины вышла в плей-офф чемпионата мира – 2022 с первого места в группе. В рамках 1/8 финала мундиаля подопечные Лионеля Скалони встретятся с национальной командой Австралии. Встреча состоится в субботу, 3 декабря.

ЧМ-2022,Александр Кержаков,
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