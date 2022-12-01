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1 час назад

В Иране считают, что сборная вылетела с ЧМ в Катаре из-за проклятий населения

Газета.Ru

Иранский журналист IMNA News Agency Али Карими считает, что граждане сами прокляли свою национальную команду, которая не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.

В Иране нашли неожиданную причину неудачи сборной на ЧМ-2022
Фото: JB Autissier/ReutersJB Autissier/Reuters

«Свист во время иранского гимна? Игроки показали свой страх и не сочувствовали людям, поэтому и были прокляты иранским народом. Именно народное проклятие сняло сборную с чемпионата мира.

Футбол сейчас не является приоритетом иранского народа. Почти все в Иране скорбят из-за хаоса и ежедневных убийств молодых людей. Если голос иранского народа не достигнет всего мира, то это безумие будет продолжаться», — приводит слова журналиста Sport24.

Напомним, что иранские болельщики освистали игроков сборной, исполнивших гимн перед матчем с США на чемпионате мира в Катаре. Игра завершилась победой американцев со счетом 1:0. Единственный мяч забил Кристиан Пулишич. Иранцам для выхода в плей-офф хватило бы ничьи. Таким образом в следующую стадию вышли Англия и США.

В Иране нашли неожиданную причину неудачи сборной на ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре стартовал 20 ноября. Стоит отметить, что хозяева турнира уже потеряли все шансы на выход из группы, проиграв все три матча с общим счетом 1:7.

Ранее тренер сборной Дании Каспер Юлманд заявил, что на вылет команды с ЧМ повлияли политические споры.

ЧМ-2022,Футбол,Али Карими,Кристиан Пулишич,
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