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46 минут назад

Теща хавбека Австралии Райта умерла через несколько часов после выхода сборной в плей-офф ЧМ

Sports.ru

У Бэйли Райта умерла родственница через несколько часов после выхода Австралии в плей-офф.

Теща хавбека Австралии Райта умерла после выхода сборной в плей-офф ЧМ
Фото: Sports.ruSports.ru

В 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Австралии одержала победу над Данией и прошла в 1/8 финала турнира в Катаре. Райт появился на поле на 74-й минуте. Он узнал о смерти тещи рано утром на следующий день.

«Это много значит для меня [дебют на чемпионате мира]. Я хотел бы посвятить его своей жене и ее маме, храни ее Господь.

Я не уверен, что она все еще с нами. Это было для них. У нас были очень трудные времена дома, но в итоге они позволили мне быть здесь и осуществить мечту.

Я только что получил сообщение от своей жены. Это то, что я держу при себе, никто не знает. У нас у всех много чего происходит, я просто очень горжусь», – сказал защитник «Сандерленда» после матча.

Рано утром в четверг Райту сообщили, что мама жены скончалась.

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