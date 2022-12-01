Теща хавбека Австралии Райта умерла после выхода сборной в плей-офф ЧМ

«Это много значит для меня [дебют на чемпионате мира]. Я хотел бы посвятить его своей жене и ее маме, храни ее Господь.



Я не уверен, что она все еще с нами. Это было для них. У нас были очень трудные времена дома, но в итоге они позволили мне быть здесь и осуществить мечту.



Я только что получил сообщение от своей жены. Это то, что я держу при себе, никто не знает. У нас у всех много чего происходит, я просто очень горжусь», – сказал защитник «Сандерленда» после матча.