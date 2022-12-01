Назван лучший игрок матча Хорватия — Бельгия на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком матча группового этапа ЧМ 2022 против Бельгии по версии ФИФА.

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Встреча группы F прошла на стадионе «Ахмад Бин Али» в Аль Райяне и завершилась со счетом 0:0.

Сыграв вничью, Хорватия обеспечила себе место в плей офф, выйдя из группы со второго места.

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