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53 минуты назад

ФИФА признала Модрича лучшим игроком матча Хорватия — Бельгия на ЧМ-2022

Матч ТВ

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признан лучшим игроком матча группового этапа ЧМ 2022 против Бельгии по версии ФИФА.

Назван лучший игрок матча Хорватия — Бельгия на ЧМ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча группы F прошла на стадионе «Ахмад Бин Али» в Аль Райяне и завершилась со счетом 0:0.

Сыграв вничью, Хорватия обеспечила себе место в плей офф, выйдя из группы со второго места.

Телеканал «Матч ТВ» является эксклюзивным правообладателем чемпионата мира по футболу 2022 года на территории России.

В рамках соглашения с ФИФА «Матч ТВ» получил возможность прямых трансляций, использования фрагментов игр в телевизионном эфире, трансляций и использования хайлайтов на цифровых платформах, а также продажи рекламного инвентаря в трансляциях. Все 64 матча турнира смотрите на платформах.

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