Тренер сборной Бельгии подал в отставку после вылета команды с ЧМ-2022

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил об отставке после вылета национальной команды с Чемпионата мира по футболу — 2022. Об этом сообщает Sports.ru.

«Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать», — приводятся в материале слова Мартинеса.

Он отметил, что уже попрощался с игроками сборной и штабом. При этом тренер признался, что собирался покинуть данный пост «в любом случае». Такое решение, по словам Мартинеса, он принял еще перед ЧМ-2022.

Ранее в Катаре состоялся третий и заключительный тур группового этапа чемпионата. Бельгия встречалась с Хорватией. Матч завершился ничьей со счетом 0:0. Бельгия набрала за весь групповой этап четыре очка, но выйти в плей-офф не смогла.

Мартинес стал третьим, покинувшим пост тренера, на ЧМ-2022. Также ранее в отставку подали Карлуш Кейруш (сборная Ирана) и Херардо Мартино (сборная Мексики).