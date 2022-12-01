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1 час назад

Тренер сборной Бельгии подал в отставку после вылета команды с ЧМ-2022

Елена Прошина

Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил об отставке после вылета национальной команды с Чемпионата мира по футболу — 2022. Об этом сообщает Sports.ru.

Тренер сборной Бельгии подал в отставку после вылета команды с ЧМ-2022
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать», — приводятся в материале слова Мартинеса.

Он отметил, что уже попрощался с игроками сборной и штабом. При этом тренер признался, что собирался покинуть данный пост «в любом случае». Такое решение, по словам Мартинеса, он принял еще перед ЧМ-2022.

Ранее в Катаре состоялся третий и заключительный тур группового этапа чемпионата. Бельгия встречалась с Хорватией. Матч завершился ничьей со счетом 0:0. Бельгия набрала за весь групповой этап четыре очка, но выйти в плей-офф не смогла.

Мартинес стал третьим, покинувшим пост тренера, на ЧМ-2022. Также ранее в отставку подали Карлуш Кейруш (сборная Ирана) и Херардо Мартино (сборная Мексики).

Мартинес тренирует сборную Бельгии с 2016 года. В 2018 году команда смогла занять третье место на ЧМ, который проходил в России.

ЧМ-2022,Роберто Мартинес,
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