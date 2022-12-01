Мората забил 30-й гол в составе сборной Испании

Форвард поразил ворота Японии в матче Чм-2022.

Фото: Championat.com Championat.com

Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил свой 30-й гол в матчах за национальную команду.

1 декабря форвард отличился в игре 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре с командой Японии. 30-летний футболист открыл счёт на 12-й минуте.

Для того, чтобы забить 30 мячей за сборную Испании Морате понадобилось 60 матчей.

Нападающий отличился во всех трёх играх команды на групповом этапе ЧМ-2022. Ранее он забил в матче 1-го тура с командой Коста-Рики (7:0) и во встрече 2-го тура со сборной Германии (1:1).