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1 час назад

Швайнштайгер раскритиковал уровень игроков сборной Германии после вылета с ЧМ

Газета.Ruиещё 10

Легенда сборной Германии Бастиан Швайнштайгер раскритиковал уровень игроков национальной команды после вылета с чемпионата мира, передает ARD.

Швайнштайгер разгромил игроков сборной Германии
Фото: Газета.руГазета.ру

«У нас есть лишь один футболист в защите, соответствующий уровню сборной, а именно Рюдигер. Остальные в лучшем случае соответствуют уровню середняка Бундеслиги», — сказал Швайнштайгер.

Наполним, немцы обыграли Коста-Рику (4:2) в заключительном матче группового этапа, но не вышли из группы, так как сборная Испании потерпела поражение от Японии (1:2).

Немецкие футболисты заняли третье место в группе Е, имея в активе четыре очка. На одну строчку выше оказались испанские футболисты, которые также набрали четыре очка, но опередили Германию по разнице мячей. Возглавила группу сборная Японии, набравшая шесть очков. Коста-Рика заработала три балла и заняла последнее место.

Ранее нападающий сборной Германии Карим Адейеми на пресс-конференции высказался о вылете свой команды с чемпионата мира — 2022.

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