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2 часа назад

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на пятницу, 2 декабря

Никита Бородкин

В пятницу, 2 декабря, стартует заключительный день группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Согласно расписанию от «Чемпионат.com», финальные игры 3-го тура пройдут в группах H и G.

ЧМ-2022 по футболу: расписание матчей на пятницу, 2 декабря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 18:00 мск начнется игра между сборными Ганы и Уругвая. Встречу команд из группы H можно будет увидеть на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

Параллельно, в 18:00 мск, стартует вторая игра в рамках группы H: Южная Корея — Португалия. Игра пройдет на арене «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.

В 22:00 мск стартует матч между национальными командами Сербии и Швейцарии. Встреча участников группы G состоится на «Стэдиум 974» в Дохе.

Также в 22:00 мск начнется игра между сборными Камеруна и Бразилии. Увидеть ее можно будет на «Лусаил Айконик».

Напомним, что в четверг, 1 декабря, прошли последние игры в рамках групп F и E. Канада потерпела поражение от Марокко (1:2), Хорватия и Бельгия сыграли вничью (0:0), Германия обыграла Коста-Рику (4:2), а Япония сенсационно одержала победу над Испанией (2:1). В плей-офф вышли Япония, Испания, Марокко и Хорватия.

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