«Я знаю это чувство, бро». Сборная России отреагировала на победу Японии

Официальный телеграм-канал сборной России по футболу опубликовал пост, в котором поздравил национальную команду Японии с победой над Испанией в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На изображении представлен известный мем:

«Я знаю это чувство, бро».

Человек, представляющий сборную России, обнимает того, кто представляет Японию, а на заднем плане плачет Испания.

телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Напомним, на прошлом чемпионате мира 2018 года сборная России обыграла Испанию по пенальти в 1/8 финала. Сборная Японии одержала победу над испанской командой вчера, 1 декабря, на чемпионате мира 2022 года в Катаре (2:1), что позволило азиатской команде занять первое место в группе.