Генменеджер сборной Германии рассказал о настроении после вылета с ЧМ-22

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф эмоционально прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира — 2022. Его слова передает Derwesten.
Наполним, немцы обыграли Коста-Рику (4:2) в заключительном матче группового этапа, но не вышли из группы, так как сборная Испании потерпела поражение от Японии (1:2).
«Разочарование и гнев. Если вы видели три игры, то во всех них мы могли добиваться необходимого результата. Мы немного шокированы, потому что у нас были надежды. Злы на всех нас. Мы все в одной лодке. Игроки отдали все. Они выложились полностью», — сказал Бирхофф.
Немецкие футболисты заняли третье место в группе Е, имея в активе четыре очка. На одну строчку выше оказались испанские футболисты, которые также набрали четыре очка, но опередили Германию по разнице мячей. Возглавила группу сборная Японии, набравшая шесть очков. Коста-Рика заработала три балла и заняла последнее место.
Ранее полузащитник сборной Германии Кай Хавертц заявил, что его команда заслуженно вылетела с ЧМ.