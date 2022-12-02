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1 час назад

Генменеджер сборной Германии рассказал о гневе и злости после вылета с ЧМ-2022

Газета.Ru

Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф эмоционально прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира — 2022. Его слова передает Derwesten.

Генменеджер сборной Германии рассказал о настроении после вылета с ЧМ-22
Фото: FIFAFIFA

Наполним, немцы обыграли Коста-Рику (4:2) в заключительном матче группового этапа, но не вышли из группы, так как сборная Испании потерпела поражение от Японии (1:2).

«Разочарование и гнев. Если вы видели три игры, то во всех них мы могли добиваться необходимого результата. Мы немного шокированы, потому что у нас были надежды. Злы на всех нас. Мы все в одной лодке. Игроки отдали все. Они выложились полностью», — сказал Бирхофф.

Немецкие футболисты заняли третье место в группе Е, имея в активе четыре очка. На одну строчку выше оказались испанские футболисты, которые также набрали четыре очка, но опередили Германию по разнице мячей. Возглавила группу сборная Японии, набравшая шесть очков. Коста-Рика заработала три балла и заняла последнее место.

Ранее полузащитник сборной Германии Кай Хавертц заявил, что его команда заслуженно вылетела с ЧМ.

ЧМ-2022,Оливер Бирхофф,
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