Генменеджер сборной Германии рассказал о настроении после вылета с ЧМ-22

«Разочарование и гнев. Если вы видели три игры, то во всех них мы могли добиваться необходимого результата. Мы немного шокированы, потому что у нас были надежды. Злы на всех нас. Мы все в одной лодке. Игроки отдали все. Они выложились полностью», — сказал Бирхофф.