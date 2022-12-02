Марокканские болельщики напали на голландских полицейских

Сразу в нескольких городах Нидерландов марокканские болельщики бурно отпраздновали выход своей национальной команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Как сообщает NL Times, в Роттердаме, Амерсфорте и Амстердаме марокканские болельщики в полицейских бросали фейерверки после победы сборной над Канадой в заключительном матче группового этапа ЧМ.

Фото: Газета.ру Газета.ру

В Амерсфорте полиция задействовала полицейских с собаками и дубинками для разгона группы молодых людей численностью около 300 человек. Как утверждает источник, некоторые люди разъезжали на своих машинах или скутерах, размахивая марокканскими флагами. Никто из офицеров не пострадал.

В Амстердаме полиция арестовала девять человек, в том числе пять несовершеннолетних, за бросание фейерверков в сотрудников правопорядка. Один из них пострадал, получив травму уха.

В Роттердаме полиция арестовала пятерых человек — четверых в связи с фейерверками и одного за нарушение общественного порядка.