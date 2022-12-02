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1 час назад

Марокканские болельщики напали на полицейских в Нидерландах после выхода команды в плей-офф ЧМ

Газета.Ru

Сразу в нескольких городах Нидерландов марокканские болельщики бурно отпраздновали выход своей национальной команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Как сообщает NL Times, в Роттердаме, Амерсфорте и Амстердаме марокканские болельщики в полицейских бросали фейерверки после победы сборной над Канадой в заключительном матче группового этапа ЧМ.

Марокканские болельщики напали на голландских полицейских
Фото: Газета.руГазета.ру

В Амерсфорте полиция задействовала полицейских с собаками и дубинками для разгона группы молодых людей численностью около 300 человек. Как утверждает источник, некоторые люди разъезжали на своих машинах или скутерах, размахивая марокканскими флагами. Никто из офицеров не пострадал.

В Амстердаме полиция арестовала девять человек, в том числе пять несовершеннолетних, за бросание фейерверков в сотрудников правопорядка. Один из них пострадал, получив травму уха.

В Роттердаме полиция арестовала пятерых человек — четверых в связи с фейерверками и одного за нарушение общественного порядка.

Вчера сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1. Благодаря этой победе они набрали семь очков и с первого места вышли в плей-офф чемпионата мира. В 1/8 финала африканская команда встретится с Хорватией.

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