Рюдигер объяснил, чего не хватило сборной Германии на ЧМ-2022

«Мы вернулись к исходной точке, это суровая реальность! У нас было много таланта, всё это красиво и хорошо. Но есть и другие вещи, из которых должен состоять успех. Это какая-то жадность к победам, это что-то грязное – вот чего нам не хватило. Мы очень-очень уважаемая команда», — приводит слова Антонио Рюдигера журналист Керри Хоу в своё