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1 час назад

На чемпионате мира уже повторён рекорд по отражённым пенальти

Евро-футбол.Руиещё 1

В матче третьего, заключительного тура групповой стадии финальной части катарского чемпионата мира сборная Ганы встречалась с командой Уругвая. К 20-й минуте Гана могла повести в счете, арбитр назначил пенальти в пользу африканской команды, однако Джордан Айю не смог реализовать его.

На чемпионате мира уже повторён рекорд по отражённым пенальти
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Это был уже пятый нереализованный пенальти на текущем чемпионате мира, и это уже является повторением рекорда чемпионата мира, который был установлен в ходе турнира 2002 года, проходившего в Японии и Южной Кореи. А впереди еще вся стадия плей-офф, не говоря уже об еще двух матчах в групповом раунде.

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