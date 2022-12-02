На чемпионате мира уже повторён рекорд по отражённым пенальти

В матче третьего, заключительного тура групповой стадии финальной части катарского чемпионата мира сборная Ганы встречалась с командой Уругвая. К 20-й минуте Гана могла повести в счете, арбитр назначил пенальти в пользу африканской команды, однако Джордан Айю не смог реализовать его.

Это был уже пятый нереализованный пенальти на текущем чемпионате мира, и это уже является повторением рекорда чемпионата мира, который был установлен в ходе турнира 2002 года, проходившего в Японии и Южной Кореи. А впереди еще вся стадия плей-офф, не говоря уже об еще двух матчах в групповом раунде.