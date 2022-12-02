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1 час назад

​Бентанкур травмировался в матче чемпионата мира

Евро-футбол.Ру

В пятницу сборные Ганы и Уругвая проводят матч третьего тура группового этапа чемпионата мира. По ходу первого тайма травму получил уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур. Футболист не смог продолжить игру, и на замену вышел Матиас Весино.

​Бентанкур травмировался в матче чемпионата мира
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

На клубном уровне 25-летний Родриго Бентанкур представляет «Тоттенхэм». В лондонский клуб уругваец перебрался летом уходящего года из итальянского «Ювентуса».

Следить за дальнейшим развитием событий в матч Гана – Уругвай можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. К 35-й минуте уругвайцы выигрывают со счётом 2:0.

ЧМ-2022,Матиас Весино,
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