​Бентанкур травмировался в матче чемпионата мира

В пятницу сборные Ганы и Уругвая проводят матч третьего тура группового этапа чемпионата мира. По ходу первого тайма травму получил уругвайский полузащитник Родриго Бентанкур. Футболист не смог продолжить игру, и на замену вышел Матиас Весино.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

На клубном уровне 25-летний Родриго Бентанкур представляет «Тоттенхэм». В лондонский клуб уругваец перебрался летом уходящего года из итальянского «Ювентуса».