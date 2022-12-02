Флик отреагировал на обвинения в отсутствии огня в глазах на ЧМ

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик ответил на критику бывшего игрока национальной команды Бастиана Швайнштайгера, обвинившего футболистов бундестим в том, что на чемпионате мира в Катаре им не хватало огня в глазах и желания играть.
«Абсолютная чушь! Мы ошибались, но я не видел, чтобы команда не горела желанием играть. У футболистов было это желание. Все решили неудачные 20 минут в матче с японцами и концовка игры с испанцами, когда нам не удалось одержать победу», — передает слова Флика Bild.
1 декабря сборная Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира одержала победу над Коста-Рикой со счетом 4:2, по ходу матча уступая 1:2. Этот результат все равно не позволил подопечным Ханса-Дитера Флика выйти в плей-офф турнира.
Сборная Японии благодаря сенсационной победе над Испанией заняла первое место в группе. Германия смогла финишировать лишь на третьем месте.
Стоит отметить, что для сборной Германии это второй чемпионат мира подряд, когда команде не удается выйти из группы. На прошлом турнире в России немцы заняли последнее место в группе с Южной Кореей, Мексикой и Швецией и сложили с себя полномочия действующих чемпионов мира.