Флик отреагировал на обвинения в отсутствии огня в глазах на ЧМ

Главный тренер сборной Германии по футболу Ханс-Дитер Флик ответил на критику бывшего игрока национальной команды Бастиана Швайнштайгера, обвинившего футболистов бундестим в том, что на чемпионате мира в Катаре им не хватало огня в глазах и желания играть.

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«Абсолютная чушь! Мы ошибались, но я не видел, чтобы команда не горела желанием играть. У футболистов было это желание. Все решили неудачные 20 минут в матче с японцами и концовка игры с испанцами, когда нам не удалось одержать победу», — передает слова Флика Bild.

1 декабря сборная Германии в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира одержала победу над Коста-Рикой со счетом 4:2, по ходу матча уступая 1:2. Этот результат все равно не позволил подопечным Ханса-Дитера Флика выйти в плей-офф турнира.

Сборная Японии благодаря сенсационной победе над Испанией заняла первое место в группе. Германия смогла финишировать лишь на третьем месте.