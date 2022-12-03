Еще одна топ-сборная покинула ЧМ-2022

Теперь известны все пары плей-офф.

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Позади последний день группового этапа чемпионата мира в Катаре. Сегодня команды начнут выступления в плей-офф с 1/8 финала.

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Уругвай победил Гану, но вылетел с ЧМ

Уругвай провёл первый достойный матч на чемпионате мира. Он же стал последним. Южноамериканцы уверенно переиграли Гану (2:0), но этого не хватило для попадания в плей-офф. Всё из-за результата параллельного матча, где Южная Корея победила Португалию. Интересно, что сюжет игры складывался почти как в легендарном матче 2010-го. Всё началось со смазанного Ганой пенальти. Потом два мяча от соперника и острый второй тайм. В итоге от плей-офф Уругвай отделял один гол. И это вне зависимости от результата параллельного матча. Но забить его они не успели. Зато после игры чуть не подрались с главным арбитром встречи, который в одном из спорных эпизодов не назначил пенальти.

Чудо от Южной Кореи

Такого от азиатской сборной точно мало кто ожидал. Но сначала в плей-офф вышла Япония, а теперь и Южная Корея. Всё благодаря победе над Португалией. Понятно, что обеспечившие себе место в плей-офф португальцы не стали особо напрягаться и выпустили полурезервный состав. Разве что с Криштиану Роналду в атаке. Они быстро открыли счёт, также быстро пропустили ответный мяч и сконцентрировались на том, чтобы капитан забил гол или два для наследия. В принципе, любой результат выводил их в плей-офф. Так что по поводу этого они точно не переживали.

Почти весь второй тайм Португалия провела в атаке. И пропустила, когда этого никто уже не ожидал. В добавленное время корейцы убежали в контратаку и идеально разыграли мяч перед штрафной соперника. Победа позволила им обойти Уругвай и пробиться в плей-офф.

Релакс от Бразилии и успех Камеруна

Президент Федерации футбола Камеруна Самуэль Это’О может гордиться. Хоть он и ставил цель дойти до финала чемпионата мира, но если возвращаться в реальность, то победа над Бразилией уже сверхуспех.

Понятно, что соперник играл полурезервным составом и в основном ради красоты. Они создали больше 10 опасных моментов, вот только не реализовали ни одного. А вот Камерун воспользовался чуть ли не единственным шансом в добавленное время. Абубакар забил, снял футболку — и был удалён. Камерун вылетел с чемпионата мира. Но эта победа для них точно историческая.

Провальный матч Сербии