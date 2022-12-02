Роналду раскритиковали за физическую неготовность к ЧМ-2022

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об игре сборной Португалии в матче с командой Южной Кореи, а также оценил форму капитана Криштиану Роналду.
«Если есть какие-то амбиции выиграть чемпионат мира, а у сборной Португалии они есть, нужно играть гораздо лучше. В каких-то моментах ребята просто спали.
Чтобы провести чемпионат мира, Роналду должен был провести предсезонку, поэтому тут чудес с ним и не происходит. Он физически не готов играть на мундиале. Все об этом знают», — передает слова Барбозы «Спорт-Экспресс».
Сборная Португалии в заключительном матче группового этапа потерпела поражение от корейцев со счетом 1:2. Ранее команда уже обеспечила себе участие в 1/8 финала ЧМ-2022.
Португальцы вышли вперед уже на пятой минуте после точного удара Рикарду Орты, но на 27-й минуте гол Ким Юнь Квона позволил корейской сборной отыграться. В концовке встречи на первой добавленной минуте к основному времени игры Хван Хи Чан поразил ворота соперников и вывел команду в плей-офф.