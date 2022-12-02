Роналду раскритиковали за физическую неготовность к ЧМ-2022

«Если есть какие-то амбиции выиграть чемпионат мира, а у сборной Португалии они есть, нужно играть гораздо лучше. В каких-то моментах ребята просто спали.



Чтобы провести чемпионат мира, Роналду должен был провести предсезонку, поэтому тут чудес с ним и не происходит. Он физически не готов играть на мундиале. Все об этом знают», — передает слова Барбозы «Спорт-Экспресс».