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37 минут назад

​Уткин поделился эмоциями от матча Гана – Уругвай

Евро-футбол.Ру

В пятницу вечером на чемпионате мира проходил матч между сборными Ганы и Уругвая. Южноамериканцы победили со счётом 2:0, но при этом обе команды пролетели мимо плей-офф – дальше прошли Португалия и Южная Корея.

​Уткин поделился эмоциями от матча Гана – Уругвай
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Своими эмоциями от матча поделился известный журналист Василий Уткин.

«Я получил настоящее эстетическое наслаждение от матча Уругвай - Гана. Я никогда не видел, чтоб матч-месть (по афише) спустя 12 лет начинался фактически с того же места, на котором остановился первый. С незабитого пенальти Ганы», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит напомнить, что в 2010 году сборная Ганы не забила пенальти Уругваю на 120+ минуте. Это был матч 1/4 финала чемпионата мира. Дальше была серия одиннадцатиметровых ударов, в которой Уругвай взял верх.

«А играли-то лузеры. Сыграли - и по домам поехали, кто потный, кто в слезах», - такими словами Уткин завершил свою публикацию.

ЧМ-2022,Василий Уткин,
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