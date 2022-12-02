​Уткин поделился эмоциями от матча Гана – Уругвай

«Я получил настоящее эстетическое наслаждение от матча Уругвай - Гана. Я никогда не видел, чтоб матч-месть (по афише) спустя 12 лет начинался фактически с того же места, на котором остановился первый. С незабитого пенальти Ганы», - написал Уткин в своём телеграм-канале.