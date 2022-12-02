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1 час назад

​Роналду после поражения и «привоза»: «Две цели достигнуты»

Евро-футбол.Ру

Сборная Португалии быстро забила в матче с Южной Кореей, но в итоге проиграла со счётом 1:2. Криштиану Роналду провёл на поле примерно полтора тайма. В ситуации с первым пропущенным голом звёздный форвард допустил ошибку на угловом.

​Роналду после поражения и «привоза»: «Две цели достигнуты»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Вскоре после финального свистка Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Несмотря на поражение и свою ошибку, звёздный форвард выразил радость.

«Достигнуты две первые цели: «Выход в плей-офф и первое место. Но многое ещё впереди. Вперёд, Португалия!» - написал Роналду.

Своего соперника по 1/8 финала чемпионата мира сборная Португалии узнает в пятницу вечером.

ЧМ-2022,Криштиану Роналду,
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