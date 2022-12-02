​Роналду после поражения и «привоза»: «Две цели достигнуты»

Сборная Португалии быстро забила в матче с Южной Кореей, но в итоге проиграла со счётом 1:2. Криштиану Роналду провёл на поле примерно полтора тайма. В ситуации с первым пропущенным голом звёздный форвард допустил ошибку на угловом.