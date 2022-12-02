«Сказал заткнуться»: Роналду о конфликте с соперником на ЧМ-22

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал инцидент с игроком команды Южной Кореи, который произошел во время его замены в матче Чемпионата мира по футболу — 2022. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

Роналду заявил, что игрок сборной Южной Кореи сказал ему «быстрее уходить» с поля.

«А я сказал, чтобы он заткнулся. Потому что он не может так говорить — только судья может. Чтобы ни случилось на поле, это всегда там и остается», — рассказал Роналду.

При этом он отметил «хорошую» игру команды Южной Кореи, указав, что Португалии необходимо из этого проигрыша «извлечь уроки и учиться у самих себя».

Напомним, что сегодня, 2 декабря, в Катаре состоялся матч между сборными стран в рамках третьего и заключительного тура группового этапа. В игре между Южной Кореи и Португалией первая сборная показала сенсационные результаты, обыграв вторую со счетом 2:1. Таким образом южнокорейские футболисты смогли обеспечить себе выход в плей-офф ЧМ-2022. Португалия также сыграет в 1/8 чемпионата. Из соревнования в их группе выбыли Уругвай и Гана.