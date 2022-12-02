Колосков уличил вылетевших с ЧМ футболистов сборной Германии в мании величия

«Ничего сенсационного в вылете Германии нет — они и в России вылетели. Мы уже привыкли к тому, что Германия сильна. Это все уже в прошлом. Конечно, немцы вылетели заслуженно — это спорт.



Очевидно, что до сих пор над ними витает мания величия — все ходят с короной. Они часто отвлекались от футбола. Когда ты думаешь, как закрыть свой рот, продемонстрировав свою приверженность к ЛГБТ, то это отвлекает от футбола», — приводит слова Колоскова «Чемпионат.com».