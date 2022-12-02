Колосков уличил вылетевших с ЧМ футболистов сборной Германии в мании величия

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о причинах вылета сборной Германии из числа участников чемпионата мира в Катаре.
«Ничего сенсационного в вылете Германии нет — они и в России вылетели. Мы уже привыкли к тому, что Германия сильна. Это все уже в прошлом. Конечно, немцы вылетели заслуженно — это спорт.
Очевидно, что до сих пор над ними витает мания величия — все ходят с короной. Они часто отвлекались от футбола. Когда ты думаешь, как закрыть свой рот, продемонстрировав свою приверженность к ЛГБТ, то это отвлекает от футбола», — приводит слова Колоскова «Чемпионат.com».
Игроки сборной Германии закрыли рты руками перед стартовым матчем на ЧМ-2022 с японцами (1:2) в знак протеста против запрета Международной федерации футбола (ФИФА) на использование радужных капитанских повязок в поддержку ЛГБТ.
На групповом этапе турнира немцы одержали всего лишь одну победу — над костариканцами, а также сыграли вничью с испанцами (1:1). Подопечные Ханса-Дитера Флика не смогли выйти в плей-офф чемпионата мира — как и в 2018 году на мировом первенстве, прошедшем в России.